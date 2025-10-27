 Aller au contenu principal
Meta lance les "messages fantômes" qui disparaissent après 24 heures sur Threads
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 18:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant des médias sociaux Meta

META.O a lancé lundi sur son application Threads des messages qui sont automatiquement archivés 24 heures après avoir été mis en ligne, appelés "ghost posts", imitant ainsi une fonctionnalité populaire disponible sur ses autres plateformes.

Cette fonction vise à stimuler l'utilisation de l'application, en élargissant les options permettant aux utilisateurs de partager des messages, à l'instar des "stories" largement utilisées sur Instagram et Facebook de Meta.

Les réponses aux messages fantômes seront envoyées dans la boîte de réception des utilisateurs, sans que les autres utilisateurs puissent voir qui a aimé et répondu.

"Vous pouvez partager des pensées non filtrées et des avis spontanés sans la pression de la permanence ou du polissage", a déclaré Meta.

Les utilisateurs peuvent créer ce type de message en basculant l'icône du fantôme dans le menu de création de messages, et les messages apparaîtront sous la forme d'une bulle de discussion grisée et en pointillés dans leur fil d'actualité afin de les distinguer des messages normaux.

Threads a été lancé en 2023 pour concurrencer X d'Elon Musk. En août, Threads comptait 400 millions d'utilisateurs actifs.

