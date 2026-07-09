Meta lance le modèle Muse Spark 1.1, dont la version préliminaire est accessible aux développeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du directeur général de Meta au paragraphe 9 et d'un commentaire d'un analyste au paragraphe 6) par Harshita Mary Varghese et Katie Paul

Meta Platforms META.O a lancé jeudi l’accès tant attendu de ses développeurs à son IA Muse Spark, ainsi qu’une version améliorée, se positionnant ainsi en concurrence directe avec les modèles économiques d’Anthropic et d’OpenAI en facturant l’utilisation de son modèle d’IA.

Le géant des réseaux sociaux a présenté Muse Spark 1.1 comme son modèle le plus performant pour le codage en conditions réelles et les tâches agentiques, s’inscrivant dans le cadre d’une mission plus large que l’entreprise défend: offrir une "superintelligence personnelle".

Meta a déclaré que ce modèle amélioré est capable d’écrire et de déboguer du code, d’utiliser des logiciels et des outils externes, de comprendre du texte, des images et des vidéos, et d’effectuer des tâches complexes en plusieurs étapes avec moins d’intervention humaine.

En avril , Meta a lancé Muse Spark, le premier modèle d’IA de traitement de texte et de raisonnement développé par l’équipe de superintelligence qu’elle a constituée l’année dernière afin de rattraper son retard sur ses rivaux dans la course effrénée à la suprématie en matière d’IA.

Lors de son lancement, Meta testait l’interface de programmation d’applications (API) avec des partenaires dans le cadre d’un accès privé en avant-première. L’API est un élément clé des systèmes d’IA; elle fait office de passerelle numérique pour les développeurs, leur permettant d’exploiter les capacités du modèle dans leurs propres systèmes logiciels.

"Si Muse Spark 1.1 s’avère véritablement compétitif face à Claude et Codex en matière de codage, alors Meta pourrait enfin disposer d’un pont de monétisation beaucoup plus clair entre les modèles d’IA et les outils de développement payants", a déclaré Shay Boloor, stratège en chef des marchés chez Futurum Equities.

Aux États-Unis, les développeurs peuvent désormais accéder à Muse Spark en préversion publique sur l’API Meta Model, ce qui leur permet de tester des invites, de comparer les résultats et de créer des prototypes d’intégration.

Les personnes qui s’inscrivent à l’API reçoivent 20 dollars de crédits gratuits pour tester le modèle avant de passer à une tarification à l’utilisation.

"Notre objectif est de proposer des modèles multimodaux et dotés d’une forte capacité d’action à un coût très bas", a déclaré Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, dans un message publié sur X.

L'accès est facturé 1,25 dollar par million de jetons d'entrée et 4,25 dollars par million de jetons de sortie, soit un prix supérieur à celui du modèle d'entrée de gamme GPT-5 mini d'OpenAI et du modèle à bas coût Claude Haiku 4.5 d'Anthropic, mais inférieur à celui du modèle haut de gamme Claude Sonnet 4.6 d'Anthropic.

Ce nouveau modèle est désormais disponible en mode "Thinking" dans l’application Meta AI et sur le site web. Il devrait également remplacer les modèles Llama existants qui alimentent les chatbots sur WhatsApp, Instagram, Facebook et la gamme de lunettes connectées de Meta.

Ce lancement fait suite à l’annonce faite mardi par l’entreprise concernant l’extension des outils d’IA générative à l’ensemble de ses applications, avec le déploiement de Muse Image, son premier modèle de génération d’images issu de Meta Superintelligence Labs.