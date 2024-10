Meta : la croissance des investissements liés à l'IA va s'accélérer

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Nous continuons de prévoir une croissance significative des dépenses d'investissement en 2025" a indiqué la directrice financière, Susan Li. "Nous anticipons une accélération significative de la croissance des dépenses d'infrastructure l'année prochaine, étant donné que nous constatons" notamment "une plus forte croissance des dépenses d'exploitation de notre parc d'infrastructures élargi", a-t-elle ajouté.

Pour le trimestre en cours, la firme californienne anticipe un chiffre d'affaires compris entre 45 milliards et 48 milliards de dollars, alors que le consensus s'élève à 46,31 milliards. Elle prévoit entre 96 à 99 milliards de dollars de dépenses totales pour l'année 2024 contre de 96 à 98 milliards de dollars auparavant.

(AOF) - Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, est attendue dans le rouge à Wall Street alors qu'elle prévoit d'accélérer ses dépenses d'infrastructure liées à l'intelligence artificielle. Au troisième trimestre, son profit net a bondi de 35% à 15,69 milliards de dollars, soit 6,03 dollars par action. Le consensus s'élevait à seulement 5,25 dollars par titre. Son chiffre d'affaires a progressé de 19% à 40,59 milliards de dollars alors que le marché ciblait 40,29 milliards de dollars.

