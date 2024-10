Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: l'UE limite l'usage des données pour la pub ciblée information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a fait savoir que les plateformes de réseaux sociaux, telles que Facebook, ne pouvaient pas collecter et traiter indéfiniment l'ensemble des données personnelles de leurs utilisateurs à des fins de publicité ciblée, sans respecter le principe de ' minimisation des données ' inscrit dans le RGPD.



Ce principe impose que seules les données strictement nécessaires soient utilisées, et qu'une distinction soit faite selon la nature des données.



Cet arrêt de la justice européenne intervient après que Meta Platforms (Facebook) a utilisé des informations sur l'orientation sexuelle d'un utilisateur pour lui proposer des publicités ciblées, en s'appuyant sur des données collectées aussi bien sur Facebook qu'en dehors de celui-ci, via des cookies et autres dispositifs de suivi.



Cependant, la CJUE a affirmé que même si cet utilisateur avait rendu publique son orientation sexuelle lors d'une table ronde, cela n'autorisait pas Meta à traiter d'autres données liées à cette information, obtenues en dehors de la plateforme.



Ainsi, le fait d'avoir exprimé publiquement une information sensible ne permet pas à une entreprise de collecter et d'analyser des données similaires provenant d'autres sources, sans respect strict des règles du RGPD, souligne la Cour.







