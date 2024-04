Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: l'UE a ouvert une procédure pour Facebook et Instagram information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a ouvert aujourd'hui une procédure formelle afin d'évaluer si Meta, le fournisseur de Facebook et d'Instagram, pourrait avoir enfreint la législation sur les services numériques.



Les infractions présumées couvrent les politiques et pratiques de Meta en matière de publicité trompeuse et de contenu politique sur ses services. Elles concernent également la non-disponibilité d'un discours civique en temps réel et d'un outil efficace de suivi des élections par un tiers avant les élections au Parlement européen.



La Commission soupçonne que le mécanisme de signalement des contenus illicites sur les services ('Notice-and Action') ainsi que les mécanismes de recours des utilisateurs et de traitement des plaintes internes ne sont pas conformes aux exigences de la législation sur les services numériques et que la fourniture par Meta aux chercheurs de données accessibles au public présente des lacunes.



Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a déclaré: 'Cette Commission a créé des moyens de protéger les citoyens européens contre la désinformation et la manipulation ciblées par des pays tiers. Les grandes plateformes numériques doivent respecter leurs obligations de consacrer suffisamment de ressources à cet égard. '





