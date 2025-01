Meta: jusqu'à 65 milliards de dollars investis cette année information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 17:07









(CercleFinance.com) - Meta a prévu d'investir entre 60 et 65 milliards de dollars en 2025, que son PDG Mark Zuckerberg dit considérer comme une 'année déterminante' pour l'IA.



Dans un post publié sur sa page Facebook , Zuckerberg indique que son groupe construit à l'heure actuelle un centre de données d'une capacité de plus de deux GW et d'une superficie si importante qu'il pourrait couvrir une grande partie de l'île de Manhattan.



Le patron du géant américain des réseaux sociaux dit par ailleurs s'attendre à ce que son assistant Meta AI soit utilisé par plus d'un milliard de personnes dès cette année.



Mark Zuckerberg précise que l'entreprise compte renforcer ses équipes dédiés à la recherche et développement (R&D) en IA, avec l'objectif de poursuivre ses investissements dans le domaine au cours des années à venir.



'Il s'agit d'un effort massif, qui va soutenir nos produits et nos activités de coeur dans les prochaines années, débloquer une vague d'innovation historique et accroître l'avance technologique des Etats-Unis', a-t-il assuré.





