Meta : Joel Kaplan quittera le groupe en 2027, Dina Powell McCormick élargit ses responsabilités

Joel Kaplan, directeur des affaires internationales de Meta Platforms, quittera le groupe en 2027 après quinze années de service. Dina Powell McCormick, présidente et vice-présidente du conseil d'administration, reprendra la supervision des affaires extérieures. Cette transition intervient à l'approche des élections américaines de mi-mandat du 3 novembre, alors que les relations entre les grandes entreprises technologiques et l'administration Trump occupent une place croissante dans le débat politique. Ancienne membre de la première administration Trump, Dina Powell McCormick dispose d'une expérience au sein des cercles républicains.

Promu à la tête des affaires publiques en janvier 2025, Joel Kaplan avait accompagné plusieurs changements stratégiques de Meta, notamment l'abandon de la vérification des informations aux États-Unis, le recul de certaines initiatives en faveur de la diversité et le rapprochement avec Donald Trump. Ancien responsable de l'administration de George W. Bush, il quitte ses fonctions dans un contexte de surveillance accrue des géants technologiques concernant la sécurité de l'intelligence artificielle et l'impact local de leurs infrastructures. Donald Trump a récemment affirmé que plusieurs dirigeants du secteur, dont Mark Zuckerberg, avaient accepté d'adopter des normes volontaires pour encadrer ces technologies.