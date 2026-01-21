Meta généralise les publicités sur Threads, sa plateforme rivale de X
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 21:12
Avec plus de 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels selon l'entreprise, Threads s'impose comme un sérieux concurrent de X (anciennement Twitter), et aurait même dépassé cette dernière en nombre d'utilisateurs actifs quotidiens mondiaux selon les données de Similarweb relayées par The Verge . Meta prévoit également d'introduire de nouveaux formats publicitaires et des services de vérification tiers inspirés de ceux déjà proposés sur Facebook et Instagram, afin de renforcer l'écosystème commercial de la plateforme.
Pour les analystes de Wall Street, Threads pourrait devenir un vecteur de revenus significatif pour Meta à moyen terme. Cette annonce intervient à quelques jours de la publication des résultats trimestriels du groupe, dans un contexte où la diversification des sources de revenus devient stratégique. Le déploiement mondial des publicités sur Threads s'étendra sur plusieurs mois, confirmant la volonté de Meta d'installer durablement la plateforme dans son offre commerciale globale.
Valeurs associées
|612,4200 USD
|NASDAQ
|+1,37%
