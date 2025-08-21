Meta gèle les embauches dans le domaine de l'IA, selon le WSJ

Meta Platforms META.O a suspendu les embauches dans sa division d'intelligence artificielle après avoir recruté plus de 50 chercheuses et ingénieurs, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

"Il ne s'agit que d'une planification organisationnelle de base: créer une structure solide pour nos nouveaux efforts en matière de superintelligence après avoir recruté des personnes et entrepris des exercices annuels de budgétisation et de planification", a déclaré un porte-parole de Meta dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.