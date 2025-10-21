Meta forme une coentreprise avec Blue Owl Capital pour un centre de données en Louisiane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Version corrigée pour retirer un caractère superflu de la manchette)

Meta META.O a déclaré mardi avoir formé une coentreprise avec Blue Owl Capital pour financer son plus grand projet de centre de données à l'échelle mondiale, alors que les grandes entreprises technologiques s'efforcent de construire l'infrastructure nécessaire pour alimenter leurs ambitions en matière d'intelligence artificielle.

La coentreprise financera le développement et conduira les opérations du campus du centre de données Hyperion à Richland Parish, en Louisiane.