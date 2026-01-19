Meta "ferme les yeux" sur les publicités illégales pour les jeux d'argent, selon la commission britannique des jeux d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Gambling Commission britannique a déclaré lundi que Meta Platforms META.O , propriétaire de Facebook et d'Instagram, fermait les yeux sur la publicité des casinos en ligne illégaux sur ses sites, indiquant qu'elle était heureuse de continuer à recevoir de l'argent des criminels.

Le directeur exécutif du régulateur indépendant, Tim Miller, a déclaré que toute personne ayant passé ne serait-ce qu'un peu de temps sur les plateformes de Meta aurait plus que probablement vu des publicités pour des casinos en ligne illégaux dans son fil d'actualité.

Il a ajouté qu'un grand nombre de ces publicités concernaient des sites qui ne participaient pas au programme britannique d'auto-exclusion des jeux d'argent en ligne "GamStop".

L'affirmation de Meta selon laquelle elle n'avait pas connaissance de ces publicités avant d'en être informée est "tout simplement fausse", a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé au salon ICE de Barcelone, selon le texte figurant sur le site web de la Gambling Commission.

Il a déclaré que la bibliothèque d'annonces consultable de Meta montrait quels annonceurs indiquaient que leurs sites n'étaient "pas sur GamStop".

"C'est en fait une fenêtre sur la criminalité", a-t-il déclaré. "Si nous pouvons les trouver, Meta le peut aussi. Ils choisissent simplement de ne pas regarder."

La Gambling Commission a fait "des progrès très limités" sur le problème avec Meta, a-t-il dit, ajoutant qu'il serait très surpris que la société technologique ne puisse pas utiliser son propre système de mots-clés pour empêcher les publicités.

"Cela pourrait vous donner l'impression qu'ils sont tout à fait heureux de fermer les yeux et de continuer à prendre l'argent des criminels et des escrocs jusqu'à ce que quelqu'un le dénonce", a-t-il déclaré.

Meta a été contacté pour un commentaire.