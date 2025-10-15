 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,00
+0,07%
Indices
Chiffres-clés

Meta fait appel à Arm Holdings pour alimenter les recommandations de l'IA sur Facebook et Instagram
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 18:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a annoncé un partenariat avec le fournisseur de technologie de puce Arm Holdings ARM.O pour alimenter les systèmes de personnalisation de ses applications, notamment Facebook et Instagram, alors que les entreprises s'empressent de mettre à niveau la technologie de puce qui sous-tend leurs services.

Le géant des médias sociaux utilisera des plateformes de centres de données basées sur Arm pour alimenter ses systèmes de classement et de recommandation par intelligence artificielle (IA), qui sont essentiels à la découverte et à la personnalisation de ses applications.

Un accord avec Meta constituerait une nouvelle validation majeure de la technologie d'Arm, alors que la société 9984.T , soutenue par SoftBank, est en concurrence avec l'architecture x86 utilisée par Intel INTC.O et AMD AMD.O , qui s'est imposée .

Arm fournit une architecture de puce qui sert de modèle à ce qu'une unité centrale de traitement peut faire et aux applications qu'elle peut exécuter.

Les entreprises ont déclaré que l'approche basée sur Arm promet des performances plus élevées et une consommation d'énergie plus faible que les systèmes x86.

Alors que les puces basées sur l'architecture Arm équipent déjà une grande partie des smartphones dans le monde, elles gagnent rapidement du terrain sur les principaux marchés d'Intel et d'AMD, à savoir les ordinateurs personnels et les unités centrales de traitement des serveurs.

Par ailleurs, Meta a déclaré qu'elle investirait 1,5 milliard de dollars dans un centre de données au Texas, inaugurant ainsi sa 29e installation dans le monde, dans le cadre de l'expansion de son infrastructure pour les charges de travail liées à l'IA.

Les deux entreprises ont déclaré avoir collaboré pour adapter le logiciel d'infrastructure d'IA de Meta aux architectures Arm, en rendant les améliorations logicielles open source et en les mettant gratuitement à la disposition de tous.

Cet effort en faveur des logiciels libres pourrait stimuler l'adoption de l'architecture Arm en améliorant la compatibilité des logiciels, qui constitue un obstacle majeur à une utilisation plus large.

Meta et Arm ont déclaré qu'ils prévoyaient de continuer à apporter des améliorations à ces projets open-source.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
238,6000 USD NASDAQ +9,40%
ARM HOLDING ADR
170,6700 USD NASDAQ +1,49%
INTEL
37,1500 USD NASDAQ +4,27%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
717,5500 USD NASDAQ +1,26%
NVIDIA
179,8300 USD NASDAQ -0,11%
SOFTBANK GROUP
134,500 EUR Tradegate +6,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( POOL / CHRISTOPHE ENA )
    Showroomprivé annonce vouloir céder ses parts dans The Bradery à ses fondateurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:18 

    Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:16 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 16.10.2025 08:07 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank