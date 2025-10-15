Meta fait appel à Arm Holdings pour alimenter les recommandations de l'IA sur Facebook et Instagram

Meta Platforms META.O a annoncé un partenariat avec le fournisseur de technologie de puce Arm Holdings ARM.O pour alimenter les systèmes de personnalisation de ses applications, notamment Facebook et Instagram, alors que les entreprises s'empressent de mettre à niveau la technologie de puce qui sous-tend leurs services.

Le géant des médias sociaux utilisera des plateformes de centres de données basées sur Arm pour alimenter ses systèmes de classement et de recommandation par intelligence artificielle (IA), qui sont essentiels à la découverte et à la personnalisation de ses applications.

Un accord avec Meta constituerait une nouvelle validation majeure de la technologie d'Arm, alors que la société 9984.T , soutenue par SoftBank, est en concurrence avec l'architecture x86 utilisée par Intel INTC.O et AMD AMD.O , qui s'est imposée .

Arm fournit une architecture de puce qui sert de modèle à ce qu'une unité centrale de traitement peut faire et aux applications qu'elle peut exécuter.

Les entreprises ont déclaré que l'approche basée sur Arm promet des performances plus élevées et une consommation d'énergie plus faible que les systèmes x86.

Alors que les puces basées sur l'architecture Arm équipent déjà une grande partie des smartphones dans le monde, elles gagnent rapidement du terrain sur les principaux marchés d'Intel et d'AMD, à savoir les ordinateurs personnels et les unités centrales de traitement des serveurs.

Par ailleurs, Meta a déclaré qu'elle investirait 1,5 milliard de dollars dans un centre de données au Texas, inaugurant ainsi sa 29e installation dans le monde, dans le cadre de l'expansion de son infrastructure pour les charges de travail liées à l'IA.

Les deux entreprises ont déclaré avoir collaboré pour adapter le logiciel d'infrastructure d'IA de Meta aux architectures Arm, en rendant les améliorations logicielles open source et en les mettant gratuitement à la disposition de tous.

Cet effort en faveur des logiciels libres pourrait stimuler l'adoption de l'architecture Arm en améliorant la compatibilité des logiciels, qui constitue un obstacle majeur à une utilisation plus large.

Meta et Arm ont déclaré qu'ils prévoyaient de continuer à apporter des améliorations à ces projets open-source.