Meta exhorte l'Australie à revenir sur son interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

Le géant américain de la technologie Meta appelle l'Australie à reconsidérer son interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le géant américain de la technologie Meta a appelé lundi l'Australie à reconsidérer son interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, tout en signalant avoir bloqué plus de 544.000 comptes en vertu de la nouvelle loi.

Depuis le 10 décembre, les géants Facebook et Instagram, dont la maison mère est Meta, YouTube, TikTok, Snapchat ou encore Reddit ont l'obligation de bannir les utilisateurs australiens âgés de moins de 16 ans, une première mondiale. Les plateformes de streaming Kick et Twitch, ainsi que les réseaux sociaux Threads et X, sont aussi concernés.

Les entreprises s'exposent à des amendes de 49,5 millions de dollars australiens (28 millions d'euros) si elles ne prennent pas de "mesures raisonnables" pour respecter la loi.

Meta, l'entreprise du milliardaire Mark Zuckerberg, a déclaré avoir supprimé 331.000 comptes de mineurs sur Instagram, 173.000 sur Facebook et 40.000 sur Threads au cours de la semaine précédant le 11 décembre, et assuré vouloir respecter la loi.

"Cela dit, nous appelons le gouvernement australien à collaborer de manière constructive avec l'industrie, afin de trouver une meilleure solution, par exemple en incitant l'ensemble du secteur à relever le niveau en matière de sécurité, de protection de la vie privée et d'expériences en ligne adaptées à l'âge, plutôt que d'imposer des interdictions générales", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Meta a également demandé à nouveau que les plateformes soient tenues de vérifier l'âge des utilisateurs et d'obtenir l'accord parental avant que les moins de 16 ans puissent procéder au téléchargement d'une application.

Meta juge qu'il s'agit du seul moyen pour éviter que les adolescents ne se tournent vers de nouvelles applications, moins réglementées, afin de contourner l'interdiction.

Le gouvernement a de son côté déclaré tenir les réseaux sociaux responsables des dommages qu'elles causent aux jeunes Australiens.

"Les plateformes telles que Meta collectent une quantité considérable de données sur leurs utilisateurs à des fins commerciales. Elles peuvent et doivent utiliser ces informations pour se conformer à la législation australienne, et s'assurer que les moins de 16 ans ne sont pas présents sur leurs plateformes", a déclaré lundi un porte-parole du gouvernement.