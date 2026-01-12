 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta exhorte l'Australie à revenir sur son interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans
information fournie par AFP 12/01/2026 à 07:38

Le géant américain de la technologie Meta appelle l'Australie à reconsidérer son interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le géant américain de la technologie Meta appelle l'Australie à reconsidérer son interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le géant américain de la technologie Meta a appelé lundi l'Australie à reconsidérer son interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, tout en signalant avoir bloqué plus de 544.000 comptes en vertu de la nouvelle loi.

Depuis le 10 décembre, les géants Facebook et Instagram, dont la maison mère est Meta, YouTube, TikTok, Snapchat ou encore Reddit ont l'obligation de bannir les utilisateurs australiens âgés de moins de 16 ans, une première mondiale. Les plateformes de streaming Kick et Twitch, ainsi que les réseaux sociaux Threads et X, sont aussi concernés.

Les entreprises s'exposent à des amendes de 49,5 millions de dollars australiens (28 millions d'euros) si elles ne prennent pas de "mesures raisonnables" pour respecter la loi.

Meta, l'entreprise du milliardaire Mark Zuckerberg, a déclaré avoir supprimé 331.000 comptes de mineurs sur Instagram, 173.000 sur Facebook et 40.000 sur Threads au cours de la semaine précédant le 11 décembre, et assuré vouloir respecter la loi.

"Cela dit, nous appelons le gouvernement australien à collaborer de manière constructive avec l'industrie, afin de trouver une meilleure solution, par exemple en incitant l'ensemble du secteur à relever le niveau en matière de sécurité, de protection de la vie privée et d'expériences en ligne adaptées à l'âge, plutôt que d'imposer des interdictions générales", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Meta a également demandé à nouveau que les plateformes soient tenues de vérifier l'âge des utilisateurs et d'obtenir l'accord parental avant que les moins de 16 ans puissent procéder au téléchargement d'une application.

Meta juge qu'il s'agit du seul moyen pour éviter que les adolescents ne se tournent vers de nouvelles applications, moins réglementées, afin de contourner l'interdiction.

Le gouvernement a de son côté déclaré tenir les réseaux sociaux responsables des dommages qu'elles causent aux jeunes Australiens.

"Les plateformes telles que Meta collectent une quantité considérable de données sur leurs utilisateurs à des fins commerciales. Elles peuvent et doivent utiliser ces informations pour se conformer à la législation australienne, et s'assurer que les moins de 16 ans ne sont pas présents sur leurs plateformes", a déclaré lundi un porte-parole du gouvernement.

Valeurs associées

META PLATFORMS
653,0600 USD NASDAQ +1,08%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 08:33

    On n'est plus très loin du "Minority Report".

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie
    Prudence en vue en Europe, inquiétudes sur l'indépendance de la Fed (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.01.2026 08:48 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi alors que les indices en Europe et aux Etats-Unis sont à des niveaux records à l'entame d'une semaine où presque tous les grands thèmes de l'année sont au rendez-vous, ... Lire la suite

  • EDENRED : Retour possible sur les supports
    EDENRED : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • ORANGE : Les signaux haussiers sont intacts
    ORANGE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ELIS SA : Les signaux haussiers sont intacts
    ELIS SA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank