Meta étend son programme scolaire sur Instagram alors que la sécurité des adolescents fait l'objet d'une attention croissante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a annoncé mardi l'ajout de nouvelles fonctionnalités au programme de partenariat scolaire d'Instagram aux États-Unis, élargissant ainsi l'éventail d'outils destinés aux établissements scolaires et aux élèves, alors que l'entreprise de réseaux sociaux intensifie ses efforts pour protéger les adolescents en ligne.

Voici quelques détails:

* Meta a indiqué que près de 17.000 établissements scolaires ont rejoint le programme à ce jour. L'entreprise est en train de créer une nouvelle plateforme centralisée dédiée aux comptes liés aux établissements scolaires.

* Cette initiative intervient alors que Meta fait l’objet d’une surveillance accrue concernant l’impact de ses plateformes sur les jeunes utilisateurs.

* En août , Meta s’est engagée à verser jusqu’à 18 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et à imposer des limites strictes à l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents, afin de répondre aux accusations selon lesquelles elle aurait conçu ces plateformes pour créer une dépendance chez les enfants.

* Les élèves vérifiés des établissements participant au programme pourront accéder à de nouvelles fonctionnalités, notamment un annuaire des clubs et des équipes, des stories spécifiques à l’établissement et des notes pour les annonces, a indiqué Meta.

* L’entreprise lance également de nouvelles fonctionnalités "Channels" et "Notes" pour les établissements vérifiés, leur permettant de communiquer avec les élèves, les parents et l’ensemble de la communauté scolaire.