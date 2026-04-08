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Meta et Unity prolongent leur partenariat dans la réalité virtuelle
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 15:10

Unity, fournisseur d'outils pour le développement de jeux ou d'expériences interactives, fait part d'un accord pluriannuel avec Meta Platforms, prolongeant et approfondissant leur collaboration de longue date dans le domaine de la réalité virtuelle (VR).

Dans le cadre de ce partenariat étendu, dont les termes financiers ne sont pas précisés, Unity continuera à fournir un support pour la plateforme VR du géant des réseaux sociaux exploitant Facebook, Instagram et WhatsApp.

"En associant le leadership matériel et OS de Meta au rôle d'Unity comme point d'assemblage pour la création interactive de contenu, nous rendons la VR accessible à un plus grand nombre de développeurs", commente Alex Blum, directeur des opérations chez Unity.

"En prolongeant notre partenariat, nous facilitons la tâche des développeurs pour offrir des expériences de haute qualité et performantes aux millions de personnes qui utilisent les appareils VR de Meta", indique pour sa part Ryan Cairns, vice-président VR chez Meta.

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