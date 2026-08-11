Meta et TikTok s'engagent à vérifier l'exactitude des informations relatives aux points de passage frontaliers en Espagne après un incident mortel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les réseaux sociaux Meta META.O et TikTok ont accepté de vérifier l'exactitude des informations relatives aux passages frontaliers vers l'Espagne, à la suite de l'afflux massif pour l'entrée dans l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc à la fin du mois dernier, a déclaré Henna Virkkunen, responsable des technologies de l'Union européenne.

L'objectif est d'empêcher les réseaux criminels d'inciter des migrants potentiels à tenter la traversée à l'aide de fausses informations, ce qui a entraîné des décès tragiques, a-t-elle déclaré lundi soir dans un message publié sur X.

* Meta et TikTok ont convenu avec l’UE de mettre en place un « mécanisme ad hoc d’escalade et de coopération avec des vérificateurs de faits » dans le cadre des protocoles de crise, selon ce message.

* La Commission et Europol, l’agence policière paneuropéenne, discutent quotidiennement de la situation avec les deux entreprises, précise le message.

* Mme Virkkunen s’est également entretenue avec Oscar Lopez, le ministre espagnol de l’Économie numérique, sur les moyens d’empêcher les tentatives de franchissement de la frontière et de limiter les pertes humaines.

* Plus de 70 000 migrants potentiels ont afflué à Ceuta lors d’une ruée massive le 30 juillet, qui a fait près de 100 morts .

* Ces migrants potentiels ont été encouragés par une poignée de vidéos virales , dont certaines publiées par un média espagnol dans le but de mettre en évidence le poids des pressions migratoires.

* Ceuta et Melilla possèdent les seules frontières terrestres de l’UE avec l’Afrique et ces deux villes connaissent périodiquement des vagues de tentatives de franchissement de la part de migrants cherchant à rejoindre l’Europe.