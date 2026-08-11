Meta et TikTok s'engagent à vérifier l'exactitude des informations relatives aux passages frontaliers en Espagne après une bousculade meurtrière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'un porte-parole de l'UE aux troisième et quatrième puces)

Les réseaux sociaux Meta META.O et TikTok ont accepté de vérifier la véracité des informations relatives aux passages frontaliers vers l’Espagne, suite à l’afflux massif de personnes venues du Maroc pour tenter d’entrer dans l’enclave espagnole de Ceuta , a déclaré Henna Virkkunen, responsable des questions technologiques à l’Union européenne.

L'objectif est d'empêcher les réseaux criminels d'inciter des migrants potentiels à tenter la traversée à l'aide de fausses informations, ce qui a entraîné des décès tragiques, a-t-elle déclaré lundi soir dans un message publié sur X.

* Plus de 70 000 migrants potentiels ont afflué à Ceuta le 30 juillet lors d’une vague qui a fait près de 100 morts .

* Ces migrants potentiels ont été encouragés par une poignée de vidéos virales , dont certaines publiées par un média espagnol dans le but de mettre en évidence le poids des pressions migratoires.

* Meta et TikTok ont convenu avec l’UE de mettre en place un « mécanisme ad hoc d’escalade et de coopération avec des vérificateurs de faits » dans le cadre de protocoles de crise, selon ce message.

* Les plateformes se sont également engagées à interdire les contenus liés au trafic d’êtres humains, a ajouté mardi un porte-parole de la Commission.

* Le porte-parole a déclaré aux journalistes que les plateformes agissaient pour bloquer ou déprioriser certains contenus de manière volontaire — la Commission européenne ne les oblige pas à supprimer de contenus, mais engage un dialogue avec elles afin qu’elles agissent de manière responsable.

* La Commission et Europol, l’agence policière paneuropéenne, discutent quotidiennement de la situation avec les deux entreprises, précise le message de M. Virkkunen.

* M. Virkkunen s’est également entretenu avec Oscar Lopez, le ministre espagnol de l’Économie numérique, sur les moyens d’empêcher les franchissements de frontières et les pertes en vies humaines.

* Ceuta et Melilla constituent les seules frontières terrestres de l’UE avec l’Afrique et les deux villes connaissent périodiquement des vagues de tentatives de franchissement de la part de migrants cherchant à rejoindre l’Europe.