Meta et EssilorLuxottica dévoilent de nouvelles lunettes connectées avec IA

(AOF) - Lors de l’évènement Meta Connect, EssilorLuxottica et Meta Platforms ont dévoilé la nouvelle génération de lunettes avec IA. Dans la foulée du récent succès des lunettes Oakley Meta HSTN, ils ont annoncé les lunettes Oakley Meta Vanguard : une gamme de lunettes avec IA inaugurant une nouvelle ère, celle de l’Athletic Intelligence.

Ces lunettes Oakley Meta Vanguard combinent les verres PRIZM, à une puissante caméra ultra-large de 12 megapixels (champ de vision de 122°) et à des haut-parleurs haut-rendement à oreille libre et réduction avancée du bruit. Conçues pour être portées en tout confort pendant de longs entraînements, les lunettes sont compatibles avec le port de casquettes et casques de cyclisme.

EssilorLuxottica et Meta ont également dévoilé une nouvelle génération de lunettes Ray-Ban Meta. Ces dernières offrent une autonomie de batterie plus longue (jusqu'à 8 heures), une caméra ultra-large de 12 megapixels permettant de réaliser des vidéos ultra-HD 3K de haute qualité avec précision et clarté, ainsi qu'un choix plus vaste de styles et de couleurs. Ces lunettes peuvent toutes être équipées de verres correcteurs à la vue,

AOF - EN SAVOIR PLUS