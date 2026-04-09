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Meta et CoreWeave renforcent leur partenariat dans le domaine de l'IA en nuage en signant un nouvel accord d'une valeur de 21 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte)

CoreWeave CRWV.O a signé un nouvel accord de 21 milliards de dollars pour fournir une capacité d'informatique en nuage à Meta Platforms META.O , approfondissant ainsi leur partenariat alors que le géant des médias sociaux étend son infrastructure pour prendre en charge des charges de travail d'intelligence artificielle en augmentation rapide .

Ce dernieraccord, qui s'étend jusqu'en décembre 2032, vient s'ajouter à un accordsimilaire de 14 milliards de dollars signé en septembre de l'année dernière. Les actions de CoreWeave ont augmenté de 3,4 % dans les transactions de pré-marché, tandis que celles de Meta ont augmenté de 2,1 %.

Meta a rapidement augmenté sa capacité de calcul à haute performance pour pouvoir développer et déployer ses grands modèles de langage.

Les centres de données de CoreWeave hébergent les unités de traitement graphique de Nvidia, qui offrent le type de capacité de calcul spécialisée que les hyperscalers comme Meta s'efforcent d'obtenir.

La société mère de Facebook prévoit de dépenser jusqu'à jusqu'à 135 milliards de dollars pour son développement de l'IA cette année.

Par ailleurs, CoreWeave a déclaré dans un document réglementaire qu'elle prévoyait de vendre pour 1,25 milliard de dollars d'obligations et pour 3 milliards de dollars d'obligations convertibles.

Valeurs associées

COREWEAVE
88,9000 USD NASDAQ 0,00%
META PLATFORMS
612,4200 USD NASDAQ 0,00%
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