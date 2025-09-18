Meta est en pourparlers avec Axel Springer, Fox et d'autres sur la licence d'actualités pour l'IA, selon le WSJ

Meta Platforms META.O est en pourparlers depuis quelques mois avec des sociétés de médias, dont Axel Springer, Fox Corp FOXA.O et News Corp NWSA.O , en vue d'obtenir des licences sur des contenus d'information à intégrer dans ses produits d'intelligence artificielle, a rapporté jeudi le Wall Street Journal.

Les discussions ont porté sur l'octroi de licences pour des informations et d'autres documents à utiliser dans les produits d'intelligence artificielle de Meta, bien que certaines discussions restent préliminaires et pourraient ne pas déboucher sur des accords, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Un porte-parole d'Axel Springer s'est refusé à tout commentaire, tandis que Meta, News Corp et Fox n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Meta a réorganisé ses efforts en matière d'IA sous l'égide de Superintelligence Labs , une initiative à fort enjeu qui fait suite au départ de cadres supérieurs et à la réaction mitigée à son dernier modèle open-source Llama 4.

D'autres entreprises, dont OpenAI, fabricant de ChatGPT, et Perplexity, startup soutenue par Jeff Bezos, ont conclu des partenariats d'IA similaires avec des organismes de presse.

Reuters a signé une licence de contenu avec Meta Platforms en 2024. En mai, Amazon a conclu un partenariat avec le New York Times pour lui permettre d'utiliser le contenu éditorial du journal dans des produits d'IA tels qu'Alexa.