Meta : est-ce le moment d’acheter des actions Meta ?

(Crédits photo : Freepik / natanaelginting - )

Café de la Bourse a passé Meta à la loupe. On s'est intéressé à la mission et aux ambitions du groupe, au détail de ses activités ainsi qu'à sa performance financière. On s'est aussi penché sur la configuration technique du cours de l'action Meta après l'annonce de ses derniers résultats. Retrouvez notre analyse et notre avis sur l'action Meta.

Meta : mission et ambition de l'entreprise ex- Facebook

Meta Platforms est une entreprise américaine de technologie fondée en 2004 par Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, Andrew McCollum et Chris Hughes. Autrefois connue sous le nom de Facebook, Meta est aujourd'hui une entreprise holding qui détient plusieurs sociétés, dont Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus VR et bien d'autres.

La raison d'être de Meta est de connecter le monde entier. Depuis sa création, l'entreprise a travaillé à créer des plateformes qui permettent à des milliards de personnes de se connecter et de partager des idées, des photos, des vidéos et des expériences. L'ex- Facebook a également travaillé à développer des technologies pour aider les entreprises à atteindre leur public cible via de la publicité en ligne. Meta fait partie des grands précurseurs technologiques mondiaux qui souhaitent employer leurs actifs techniques pour tenter de résoudre les plus grands problèmes sociétaux actuels, tels que l'accès à l'information, l'éducation, la santé et la lutte contre le changement climatique. Meta investit notamment dans le projet Internet.org, qui vise à fournir un accès à Internet gratuit à des personnes dans des régions éloignées ou mal desservies.

Les ambitions de Meta Platforms pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée

En 2021, l'entreprise a annoncé qu'elle changeait son nom de Facebook à Meta. Cette décision a été prise pour refléter la nouvelle orientation de l'entreprise vers la réalité virtuelle et augmentée.

Meta estime que la réalité virtuelle et augmentée (VR / AR) sont les prochaines grandes innovations informatiques. Selon Mark Zuckerberg, la réalité virtuelle et augmentée pourrait changer radicalement la façon dont les gens travaillent, apprennent et communiquent. Meta a développé et lancera dans le futur de nombreux produits tels que des casques, des lunettes et des gants de contrôle. Ces produits permettront aux utilisateurs de vivre des expériences immersives, de travailler à distance plus efficacement et de communiquer de manière plus naturelle et spontanée.

Meta s'est aussi lancé à grandes enjambées dans le metaverse, décision controversée et qui a mis à mal l'action Meta en bourse. En effet, Wall Street s'est méfié de la décision de l'entreprise d'investir massivement dans ce secteur et Meta a d'ailleurs pour l'instant déclaré plus de 20 milliards de dollars de pertes dans ce segment métavers depuis qu'elle a changé de nom, passant de Facebook à Meta, au cours du quatrième trimestre 2021.

Quelle est la stratégie actuelle de Meta, hormis la réalité virtuelle et augmentée ?

Même si l'AR / VR constitue la principale initiative de développement pour Meta Platform, l'ex-Facebook mise sur d'autres secteurs.

L'intelligence artificielle

Meta a également investi massivement dans l'intelligence artificielle, en utilisant des algorithmes pour améliorer les fonctionnalités de sa plateforme, telles que la reconnaissance faciale, la modération de contenu et la recommandation de contenu personnalisé.

L'Internet des objets

Meta cherche à se développer dans le domaine des technologies de l'Internet des objets, en utilisant les données collectées par des capteurs pour améliorer l'expérience utilisateur. Par exemple, Meta travaille sur des projets liés à la domotique et à la sécurité domestique, en utilisant des capteurs pour surveiller l'environnement et envoyer des alertes en cas d'urgence.

Forces et faiblesses de Meta

Café de la Bourse

Meta : présentation des activités d'ex- Facebook

Meta Platforms crée des technologies qui aident les gens à se connecter, à trouver des communautés et à développer des entreprises. Les produits de la société permettent aux utilisateurs de se connecter et de partager des moments avec leur cercle social par le biais d'appareils mobiles, d'ordinateurs personnels et de casques de réalité virtuelle (VR).

La société opère à travers deux segments : Family of Apps (FoA) et Reality Labs (RL).

Family of Apps

Le segment « Family of Apps » de Meta (anciennement Facebook) comprend plusieurs applications qui sont toutes détenues par l'entreprise. Les principales applications de ce segment comprennent les très connus Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. La principale source de revenus de Meta Platforms provient de la vente d'espaces publicitaires sur ses apps, qui représentent 97,5 % de son chiffre d'affaires total. En tant que plateforme de réseaux sociaux, Meta offre un espace publicitaire très attractif pour les annonceurs, car il leur permet de cibler précisément leur public et de diffuser des publicités personnalisées.

Reality Labs

Le segment RL comprend le matériel, les logiciels et le contenu grand public liés à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle. Ce segment est à l'origine des casques de VR Oculus (nouvellement Meta Quest). Le segment RL ne représente que 2,5 % du CA de Facebook à ce jour.

Répartition du CA à l'international

Meta Platforms est présente dans le monde entier, mais le chiffre d'affaires de l'entreprise est réparti de manière inégale entre les différentes régions. Les États-Unis et le Canada sont la principale source de revenus de l'entreprise, représentant 43,7 % de son chiffre d'affaires total. L'Europe est la deuxième région la plus importante pour l'entreprise, avec 24,6 % de son chiffre d'affaires total. L'Asie-Pacifique est également une région importante pour l'entreprise, représentant 22,7 % de son chiffre d'affaires total. Les autres régions représentent 9 % de son chiffre d'affaires total.

Analyse fondamentale de Meta

Meta Platforms a publié le 26 avril 2023 ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2023.

« Nous avons connu un bon trimestre et notre communauté continue de croître », a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta. « Notre travail sur l'IA génère de bons résultats à travers nos applications et nos activités. Nous devenons également plus efficaces pour construire de meilleurs produits plus rapidement et nous placer dans une position plus forte pour réaliser notre vision à long terme. »

Meta a en effet poursuivi la série de bénéfices des grandes entreprises technologiques en publiant un solide rapport trimestriel mercredi 26 avril 2023, ce qui a fait grimper les actions Meta en Bourse. L'engagement de son PDG milliardaire Mark Zuckerberg à réduire les coûts s'étant avéré populaire auprès des investisseurs. Les actions de la société mère de Facebook ont grimpé de 10 % après la publication du rapport, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis février 2022.

Un chiffre d'affaires qui dépasse les attentes

Meta a fait état d'un chiffre d'affaires (CA) trimestriel de 28,6 milliards de dollars pulvérisant les estimations consensuelles des analystes de 27,7 milliards de dollars. Le CA a augmenté de 3 % d'une année sur l'autre, et de 6 % d'une année sur l'autre à taux de change constant.

Un résultat opérationnel en baisse, hausse des coûts

Le total des coûts et dépenses s'élève à 21,42 milliards de dollars, soit une augmentation de 10 % d'une année sur l'autre. Cela comprend des charges liées à nos efforts de restructuration de 1,14 milliard de dollars au premier trimestre 2023. Le résultat opérationnel s'élève à 7,227 milliards d'euros, en baisse de 15 % par rapport à l'année précédente.

Trésorerie et dette long terme

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables s'élevaient à 37,44 milliards de dollars au 31 mars 2023 et la dette à long terme s'élevait à 9,92 milliards de dollars au 31 mars 2023.

Des effectifs réduits à la suite du “layoff” massif

Les effectifs étaient de 77 114 au 31 mars 2023, soit une baisse de 1 % d'une année sur l'autre.

Les perspectives pour le reste de l'année

Le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre 2023 serait compris entre 29,5 et 32 milliards de dollars. Les dépenses totales pour l'année 2023 se situeront entre 86 et 90 milliards de dollars.

Analyse technique de Meta

Analyse graphique du cours de bourse de l'action Meta

Café de la Bourse

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG, données à titre indicatif

Analyse technique de l'action Meta

Sur les 12 derniers mois, l'action Meta est en progression de 36,5 %. La chute du titre Meta qui a démarrée lors de son rebranding et son virage rapide et massif dans le metaverse a pris fin en novembre 2022, sur le support de 85 dollars (en jaune sur le graphique). Entre septembre 2021 et novembre 2022, l'action Meta a perdu 76 % de sa valeur ! Depuis le mois de novembre 2022, le rebond du titre Meta a été fort et celui-ci évolue dans un couloir haussier (en gris sur le graphique), dans lequel il a marqué une progression de 164 % !

La tendance de l'action Meta à moyen terme est positive avec une moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique) au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en rouge sur le graphique). À court terme, la tendance de l'action Meta est aussi positive avec un cours de bourse au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique). La MACD est positive et au-dessus de sa ligne de signal, renforçant le signal d'achat. En revanche, le RSI stochastique est en zone de surachat, laissant entrevoir une éventuelle correction technique de l'action Meta.

Notre avis sur l'action Meta

Meta Platforms, après avoir chuté de près de 80 % en 14 mois, est en pleine ascension depuis qu'elle a touché le fond en novembre dernier. Le retournement de l'action Meta en Bourse a commencé lorsque la société mère de Facebook et d'Instagram a annoncé des mesures concrètes de réduction de coûts avec sa première série de suppressions d'emplois. Une deuxième série de suppressions d'emplois en mars a alimenté une nouvelle hausse de l'action Meta et d'importantes révisions à la hausse des bénéfices, en particulier pour 2024.

En outre, il est possible qu'il y ait encore de la place pour des réductions de dépenses et la publication récente de Meta a largement rassuré sur la croissance du chiffre d'affaires en pulvérisant les attentes. En attendant de rentabiliser sa division Reality Labs, Meta devrait pouvoir s'appuyer sur l'essor de l'IA (intelligence artificielle) pour prédire l'intérêt des consommateurs et le déploiement de formats publicitaires alternatifs plus interactifs entre consommateurs et entreprises pour ne plus dépendre du suivi de sites tiers. En outre, Meta pourrait surprendre avec des innovations dans l'IA générative qui a franchi une étape de démocratisation immense avec la publication de ChatGPT.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Les Turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides.