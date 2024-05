Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: enquête de l'UE autour de la protection des mineurs information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir ouvert une procédure formelle pour déterminer si Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, a enfreint la loi sur les services numériques (DSA) en matière de protection des mineurs.



Elle s'inquiète des effets addictifs des algorithmes de Meta sur les enfants et des méthodes de vérification de l'âge jugées insuffisantes.



La Commission craint concrètement que les systèmes de Facebook et d'Instagram puissent stimuler des dépendances comportementales chez les enfants, ainsi que créer ce qu'on appelle des 'effets de terrier de lapin'.



Cette enquête fait suite à une analyse préliminaire des rapports de Meta et à une procédure ouverte le 30 avril 2024 concernant la publicité trompeuse, le contenu politique et d'autres questions liées à Facebook et Instagram.







Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) NASDAQ +2.05%