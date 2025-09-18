Meta en pourparlers avec des sociétés de médias pour des accords de licence de contenu d'IA, selon le WSJ

Meta Platforms META.O est en pourparlers depuis quelques mois avec des sociétés de médias, dont Axel Springer, Fox Corp FOXA.O et News Corp NWSA.O , afin d'obtenir des licences sur des contenus d'information à intégrer dans ses produits d'intelligence artificielle, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.