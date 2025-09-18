 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Meta en pourparlers avec des sociétés de médias pour des accords de licence de contenu d'IA, selon le WSJ
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 11:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O est en pourparlers depuis quelques mois avec des sociétés de médias, dont Axel Springer, Fox Corp FOXA.O et News Corp NWSA.O , afin d'obtenir des licences sur des contenus d'information à intégrer dans ses produits d'intelligence artificielle, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

Valeurs associées

FOX RG-A
59,2200 USD NASDAQ +3,05%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
775,7150 USD NASDAQ -0,42%
NEWS RG-A
30,2300 USD NASDAQ +1,68%
    maintenant qu ils ont pillé tout le monde, ils demandent ?

