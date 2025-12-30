 Aller au contenu principal
Meta en hausse après un accord pour racheter la startup d'IA Manus, fondée en Chine
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 décembre - ** Les actions de Meta Platforms META.O ont augmenté de 1,4 % à 667,65 $ dans les premiers échanges ** META va acquérir la startup d'intelligence artificielle Manus, fondée en Chine

** Bien que les détails financiers n'aient pas été divulgués, l'opération valorise Manus entre 2 et 3 milliards de dollars, selon une source ayant une connaissance directe de l'affaire

** A la dernière clôture, META a progressé de ~13% depuis le début de l'année

