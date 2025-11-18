Meta en baisse ; MoffettNathanson réduit son objectif de cours en raison de la pression probable sur les marges due aux coûts de l'IA

18 novembre - ** Les actions de Meta Platforms META.O , société mère de Facebook, sont en baisse de 0,6 % à 598,21 dollars en pré-commercialisation

** MoffettNathanson réduit son objectif de cours pour META de 140 dollars, le portant à 750 dollars, ce qui représente toujours un potentiel de hausse d'environ 25 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** "À vrai dire, pendant une grande partie de l'année écoulée, nous craignions que les coûts liés à la course à l'armement en matière d'IA ne commencent à peser sur les marges de Meta et, par conséquent, sur le cours de l'action", a déclaré la société de courtage.

** MoffettNathanson prévoit que la marge d'exploitation totale de Meta diminuera d'environ 700 points de base d'ici 2027 et qu'elle connaîtra un rebond plus modéré l'année suivante.

** Bien que les effectifs aient légèrement augmenté au cours des derniers trimestres, ils restent inférieurs aux niveaux de 2022 et l'effet sur la marge a, jusqu'à présent, été compensé par l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires, selon la société de courtage.

** 60 des 68 sociétés de courtage considèrent l'action comme "à l'achat" ou supérieure, sept comme "à conserver" et une comme "à vendre", et leur objectif de cours médian est de 850 dollars, selon les données compilées par LSEG.

** À la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 3 % cette année.