Meta doit faire face à une constatation de l'UE selon laquelle Meta n'a pas réussi à contrôler les publications illégales, rapporte Bloomberg News

Meta Platforms META.O est sur le point de faire l'objet d'une inculpation par l'Union européenne pour n'avoir pas suffisamment surveillé les contenus illégaux, risquant ainsi des amendes pour avoir violé les règles de modération des contenus de l'Union européenne, a rapporté Bloomberg News jeudi.