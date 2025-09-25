 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Meta doit faire face à une constatation de l'UE selon laquelle Meta n'a pas réussi à contrôler les publications illégales, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 18:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O est sur le point de faire l'objet d'une inculpation par l'Union européenne pour n'avoir pas suffisamment surveillé les contenus illégaux, risquant ainsi des amendes pour avoir violé les règles de modération des contenus de l'Union européenne, a rapporté Bloomberg News jeudi.

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
750,7250 USD NASDAQ -1,31%
