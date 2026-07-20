Meta doit comparaître devant un tribunal du Tennessee suite à des allégations selon lesquelles Instagram aurait été conçu pour créer une dépendance

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* La sélection du jury débute lundi à Nashville en vue d'un procès qui durera sept semaines

* Le Tennessee réclame des sanctions et une ordonnance imposant des modifications à la plateforme Instagram

* Un jury du Nouveau-Mexique a accordé à cet État 375 millions de dollars de dommages-intérêts en début d'année

par Diana Novak Jones

META.O , de Meta Platforms, comparaîtra lundi devant un tribunal du Tennessee. L'État accuse en effet Instagram d'être à l'origine d'une crise de santé mentale chez les jeunes en raison de sa conception. Il s'agit de l'un des nombreux procès qui se tiendront dans les semaines à venir pour examiner les allégations selon lesquelles les plateformes de réseaux sociaux de l'entreprise auraient été intentionnellement conçues pour créer une dépendance.

Le Tennessee accuse l’entreprise d’avoir enfreint la loi de l’État sur la protection des consommateurs en concevant sciemment un produit qui pousse les adolescents à une utilisation compulsive et en induisant le public en erreur quant à sa sécurité.

La plainte, déposée par le bureau du procureur général Jonathan Skrmetti, affirme que Meta a omis de divulguer des recherches internes approfondies montrant qu’Instagram pouvait nuire aux adolescents et a continué à proposer des fonctionnalités qu'elle savait dangereuses sans en avertir les utilisateurs.

L’État allègue que le fondateur et directeur général Mark Zuckerberg a été averti à plusieurs reprises par certains employés de Meta au sujet d’études mettant en évidence un impact négatif sur les adolescents, mais qu’il a refusé de financer les mesures visant à minimiser ces préjudices et a fait des déclarations publiques trompeuses concernant la quantité de contenus préjudiciables sur les plateformes.

M. Skrmetti réclame des sanctions financières ainsi qu’une ordonnance judiciaire enjoignant à Instagram de modifier certains aspects de la plateforme que l’État juge préjudiciables à la santé mentale des adolescents. L’affaire porte notamment sur des fonctionnalités telles que la lecture automatique, les vidéos « Reels » d’Instagram, les notifications et les mécanismes de conception qui entraînent la disparition des contenus après un certain délai.

Un porte-parole de Meta a déclaré vendredi dans un communiqué que l’entreprise disposait déjà de contrôles intégrés pour protéger les centaines de milliers d’adolescents du Tennessee qui utilisent les réseaux sociaux chaque jour.

« Nous voulons qu’ils puissent le faire dans un espace protégé, et c’est pourquoi nous avons passé une décennie à mettre en place des paramètres par défaut sûrs et adaptés à l’âge des adolescents, ainsi que des outils simples permettant aux parents de définir les limites appropriées pour leur famille », a déclaré le porte-parole. L’entreprise a fait valoir que les allégations de préjudice formulées par l’État reposaient sur le contenu publié sur Instagram par ses utilisateurs, et qu’une loi fédérale, la section 230 du Communications Decency Act , la protège de toute responsabilité quant au contenu publié par des tiers.

PROCÈS CONCOMITANTS

La sélection du jury débutera lundi à Nashville pour la première phase du procès. Le jury devra déterminer si Meta a enfreint la loi du Tennessee. Si le jury conclut que c’est le cas, l’affaire passera à une deuxième phase au cours de laquelle le juge évaluera les sanctions pécuniaires et les modifications éventuelles à apporter à Instagram. La loi du Tennessee sur la protection des consommateurs prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 dollars par infraction.

Ce procès, qui devrait durer sept semaines, est programmé pour se dérouler en même temps qu’au moins deux autres procès intentés contre l’entreprise devant des tribunaux californiens, alors que celle-ci fait face à des milliers de poursuites pour des motifs similaires devant les tribunaux d’État et fédéraux. Presque tous les États du pays ont intenté des actions contre Meta concernant l’impact présumé de ses plateformes sur les enfants. Un procès portant sur des plaintes déposées contre Meta par 29 États, qui accusent l’entreprise d’avoir enfreint la loi fédérale protégeant les données collectées auprès des enfants, ainsi que sur des plaintes supplémentaires au titre de la législation des États de Californie, du Colorado, du Kentucky et du New Jersey, doit débuter le 18 août devant un tribunal fédéral de Californie.

Par ailleurs, Meta et d’autres entreprises de réseaux sociaux font face à des milliers de poursuites intentées par des particuliers et des districts scolaires devant les tribunaux d’État et fédéraux. Un procès contre Meta et Snap Inc. (la société mère de Snapchat)

SNAP.N concernant les plaintes déposées par un adolescent de 15 ans originaire de Floride, connu sous le nom de R.K.C. , qui affirme que les réseaux sociaux ont porté atteinte à sa santé mentale, devrait débuter le 27 juillet.

Les entreprises ont globalement rejeté les allégations formulées dans ces poursuites, arguant qu’elles ont cherché à protéger les enfants et qu’elles ne devraient pas être tenues responsables de plaintes qui, selon elles, reposent sur des contenus publiés par leurs utilisateurs.

DEUXIÈME PROCÈS AU NIVEAU DE L'ÉTAT

Le procès du Tennessee est le deuxième à examiner les allégations formulées dans le cadre d’une action en justice intentée par un État contre Meta. Le procès intenté par le Nouveau-Mexique contre l’entreprise s’est tenu plus tôt cette année, et un jury a estimé que l’entreprise avait induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ses plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp. Le jury a accordé à l’État 375 millions de dollars à titre de dommages-intérêts.

Le juge a mené un procès sans jury distinct concernant l’allégation du Nouveau-Mexique selon laquelle l’entreprise avait causé une nuisance publique, et il examine actuellement s’il convient d’ordonner à l’entreprise d’apporter des modifications et de lui imposer le paiement de dommages-intérêts supplémentaires pour réparer les préjudices subis.