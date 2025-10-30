Meta devrait reculer car la croissance des investissements inquiète

(AOF) - Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, est attendue en forte baisse à Wall Street après avoir annoncé une accélération de la croissance de ses investissements en 2026. Au troisième trimestre, son profit net a chuté de 83% à 2,7 milliards de dollars, soit 1,05 dollar par action. Ses comptes intègrent cette année une charge, sans impact sur la trésorerie, de 15,93 milliards de dollars liée à la loi de réconciliation budgétaire de Donald Trump (One Big Beautiful Bill Act).

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti en hausse à 7,25 dollars. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a bondi de 26% à 51,24 milliards de dollars.

La firme californienne revendique 3,54 milliards d'utilisateurs actifs journaliers, en progression de 8%.

Pour le trimestre en cours, Meta anticipe un chiffre d'affaires entre 56 milliards et 59 milliards de dollars.

Toujours plus d'investissements

La maison-mère de Facebook prévoit désormais entre 116 et 118 milliards de dollars de dépenses totales pour l'année 2025 contre de 114 et 118 milliards de dollars précédemment. Meta prévoit d'investir entre 70 et 72 milliards de dollars cette année contre de 66 à 72 milliards de dollars auparavant.

"Nous prévoyons actuellement que la croissance des investissements sera nettement plus importante en 2026 qu'en 2025," a prévenu la directrice financière, Susan Li . "Nous nous attendons également à ce que les dépenses totales augmentent à un rythme nettement plus rapide en 2026 qu'en 2025, cette croissance étant principalement tirée par les coûts d'infrastructure, y compris les dépenses supplémentaires liées au cloud et aux dépréciations."

