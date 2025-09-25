Meta dévoile son nouveau flux vidéo d'IA, Vibes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a lancé un nouveau flux de vidéos générées par l'IA, appelé Vibes, alors que le géant des médias sociaux cherche à accélérer le travail sur la technologie de l'intelligence artificielle.

Vibes, une plateforme où les utilisateurs peuvent créer et partager des vidéos de courte durée générées par l'IA, sera déployée dans l'application Meta AI et sur le site web meta.ai à partir de jeudi.

Les utilisateurs peuvent créer des vidéos à partir de zéro, travailler avec du contenu qu'ils ont déjà, ou remixer une vidéo à partir du flux, avec des options pour ajouter de nouveaux visuels ou de la musique.

Le contenu peut ensuite être téléchargé directement sur le flux Vibes ou publié sur les stories et les bobines Instagram et Facebook.

Meta, qui a généré près de 165 milliards de dollars de revenus l'année dernière, a réorganisé ses efforts en matière d'IA en juin sous une division appelée Superintelligence Labs après les échecs de son modèle open-source Llama 4 et les départs d'employés clés.

Meta mise sur le fait que la division générera de nouveaux flux de trésorerie grâce à l'application Meta AI, aux outils publicitaires image-vidéo et aux lunettes intelligentes.