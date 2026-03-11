Meta dévoile ses plans pour un lot de puces d'IA internes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney et Katie Paul

Meta Platforms META.O a dévoilé mercredi une feuille de route de quatre nouvelles puces que la société fabrique en interne, alors qu'elle étend rapidement ses centres de données.

À l'instar de nombreuses grandes entreprises technologiques telles qu'Alphabet et Microsoft, Meta a investi massivement dans la constitution d'une équipe capable de concevoir des puces en interne, en plus de l'achat de produits prêts à l'emploi fabriqués par Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

La fabrication de puces conçues pour répondre aux types spécifiques de traitement de données dont Meta a besoin peut conduire à des conceptions qui consomment moins d'énergie et à un meilleur coût.

Les nouvelles puces font partie du programme Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) de l'entreprise et la première des nouvelles puces, appelée MTIA 300, est utilisée pour alimenter les systèmes de classement et de recommandation de l'entreprise. Les trois autres seront déployées cette année et en 2027, les deux dernières puces, les MTIA 450 et 500, étant conçues pour effectuer de l'inférence, c'est-à-dire le processus au cours duquel un modèle d'IA tel que celui qui alimente l'application ChatGPT répond aux questions et aux demandes des clients.

"Nous voyons la demande d'inférence exploser en ce moment et c'est ce sur quoi nous nous concentrons actuellement", a déclaré Yee Jiun Song, vice-président de l'ingénierie de Meta, lors d'une interview.

Meta a connu un certain succès avec les puces d'inférence, mais a lutté pour réaliser son ambition de longue date de créer une puce d'apprentissage de l'IA générative , capable de construire les grands modèles qui alimentent les applications d'IA.

En commençant par le MTIA 400, qui, selon l'entreprise, est sur le point d'être utilisé dans ses centres de données, Meta a conçu un système complet autour des puces, qui est à peu près de la taille de plusieurs racks de serveurs et comprend une version de refroidissement liquide.

L'entreprise prévoit de sortir les nouvelles puces tous les six mois car elle augmente rapidement le nombre de centres de données qu'elle utilise pour faire fonctionner des applications telles qu'Instagram et Facebook, a déclaré M. Song.

"C'est la réalité de la rapidité avec laquelle notre infrastructure se développe", a déclaré M. Song.

La société a déclaré en janvier qu'elle s'attendait à des dépenses d'investissement comprises entre 115 et 135 milliards de dollars cette année.

Meta passe des contrats avec Broadcom AVGO.O pour l'aider à concevoir certains éléments, mais Song n'a pas précisé quelles étaient les puces concernées. La société utilise Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW pour fabriquer les processeurs.

En février, Meta a signé de gros contrats avec Nvidia et AMD pour l'achat de puces d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.