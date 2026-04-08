Meta dévoile le premier modèle d'IA de son équipe de superintelligence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a dévoilé mercredi Muse Spark, le premier modèle d'intelligence artificielle issu d'une équipe qu'elle a constituée l'an dernier au prix d'une coûteuse guerre des talents et d'une vaste restructuration interne afin de rattraper ses rivaux dans la course à l'IA.

Les géants américains de la technologie sont sous pression pour prouver que leurs investissements massifs dans l'intelligence artificielle seront rentables. Les enjeux sont particulièrement élevés pour Meta, qui a embauché l'an dernier le directeur général de Scale AI, Alex Wang, dans le cadre d'un accord de 14,3 milliards de dollars, et a offert à certains ingénieurs des rémunérations de plusieurs centaines de millions de dollars pour constituer une nouvelle équipe de superintelligence.

Muse Spark est le premier d'une nouvelle série de modèles de cette équipe, qui cherche à créer des machines capables de surpasser les humains.

Il sera initialement disponible uniquement sur l'application et le site web Meta AI, peu utilisés, et remplacera dans les semaines à venir les modèles Llama existants qui alimentent les chatbots sur WhatsApp, Instagram, Facebook et la collection de lunettes intelligentes de Meta.

"Ce modèle initial est petit et rapide de par sa conception, tout en étant suffisamment capable de raisonner sur des questions complexes en sciences, en mathématiques et en santé. Il s'agit d'une base puissante, et la prochaine génération est déjà en cours de développement", a déclaré l'entreprise dans un billet de blog.