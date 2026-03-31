Meta dévoile deux nouvelles lunettes intelligentes de prescription Ray-Ban

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a lancé mardi deux nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban, élargissant ainsi son offre dans un domaine qui est devenu l'une des rares percées dans la course aux gadgets alimentés par l'intelligence artificielle.

Les nouveaux lancements élargiront la gamme d'options pour les utilisateurs de lunettes de prescription, le directeur général Mark Zuckerberg ayant noté en janvier que "des milliards de personnes portent des lunettes ou des lentilles de contact pour corriger leur vue."

La société mère Facebook a investi des centaines de milliards de dollars dans sa quête de "superintelligence personnelle", où des gadgets avancés, entre autres, apporteraient les avantages de l'IA aux utilisateurs individuels. Meta développe ses lunettes d'intelligence artificielle en partenariat avec EssilorLuxottica ESLX.PA , propriétaire de Ray-Ban.