Meta dévoile deux lunettes intelligentes Ray-Ban à 499 $ pour les utilisateurs de lunettes de vue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actions au paragraphe 5)

Meta Platforms META.O a lancé mardi deux nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban destinées aux utilisateurs de lunettes de vue, élargissant ainsi son offre dans un domaine qui est devenu l'une des rares percées dans la course aux gadgets alimentés par l'intelligence artificielle.

Les nouvelles lunettes, qui sont disponibles en précommande aux États-Unis à partir de 499 dollars, élargiront les options pour les utilisateurs de lunettes de vue. Le directeur général Mark Zuckerberg a déclaré en janvier que "des milliards de personnes portent des lunettes ou des lentilles de contact pour corriger leur vue".

Meta a déclaré que les nouveaux produits - Ray-Ban Meta Blayzer Optics et Ray-Ban Meta Scriber Optics - seraient disponibles chez les détaillants en optique aux États-Unis et sur certains marchés internationaux le 14 avril.

Les nouveaux modèles seront dotés de charnières à surextension, de plaquettes nasales interchangeables et d'embouts de branches réglables par l'opticien afin de les adapter à la forme unique du visage de chaque utilisateur.

Les actions de Meta étaient en hausse de près de 4 % dans la matinée. Elles ont chuté d'environ 19 % depuis le début de l'année.

La société mère Facebook prévoit d'investir des centaines de milliards de dollars dans sa quête de "superintelligence personnelle", où des gadgets avancés, entre autres produits, apporteraient les avantages de l'IA aux utilisateurs individuels. Meta développe ses lunettes intelligentes en partenariat avec EssilorLuxottica ESLX.PA , propriétaire de Ray-Ban. Les livraisons mondiales de lunettes intelligentes ont atteint 9,6 millions d'unités l'année dernière, Meta représentant environ 76,1% du total, a déclaré Ramon Llamas, directeur de recherche chez International Data Corporation, ajoutant que les livraisons mondiales de lunettes intelligentes devraient atteindre 13,4 millions d'unités en 2026. La société de médias sociaux a lancé les lunettes Meta Ray-Ban Display à 799 dollars l'année dernière, son premier modèle avec écran intégré, permettant aux utilisateurs de lire des messages, de suivre des instructions de navigation et d'interagir avec des services d'intelligence artificielle sans utiliser de téléphone. Au début de l'année, Meta a toutefois retardé le lancement mondial du modèle , invoquant une pénurie d'approvisionnement et une forte demande. Les lunettes intelligentes Display peuvent également être commandées avec des verres correcteurs pour 200 dollars supplémentaires. Le petit rival Snap SNAP.N a créé une filiale indépendante pour ses lunettes intelligentes à réalité augmentée et se prépare à lancer le produit pour les consommateurs. Entre-temps, Google GOOGL.O s'est associé à Warby Parker WRBY.N pour lancer des lunettes à IA.