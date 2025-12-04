 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 125,16
+0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Meta de nouveau dans le collimateur de la Commission européenne
information fournie par AOF 04/12/2025 à 14:46

(AOF) - Bruxelles a annoncé avoir lancé une enquête sur Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie. Il ne s'agit pas du premier contentieux entre Meta et l'UE.

La firme américaine avait écopé en avril d'une amende de 200 millions d'euros pour infraction à la concurrence dans le cadre du DMA, le règlement sur les marchés numériques entré en vigueur l'an dernier, concernant l'utilisation à des fins publicitaires des données personnelles des utilisateurs de ses plateformes comme Facebook et Instagram. Meta a fait appel de cette décision.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
639,6000 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank