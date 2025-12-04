Meta de nouveau dans le collimateur de la Commission européenne

(AOF) - Bruxelles a annoncé avoir lancé une enquête sur Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie. Il ne s'agit pas du premier contentieux entre Meta et l'UE.

La firme américaine avait écopé en avril d'une amende de 200 millions d'euros pour infraction à la concurrence dans le cadre du DMA, le règlement sur les marchés numériques entré en vigueur l'an dernier, concernant l'utilisation à des fins publicitaires des données personnelles des utilisateurs de ses plateformes comme Facebook et Instagram. Meta a fait appel de cette décision.

AOF - EN SAVOIR PLUS