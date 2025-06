Meta: contrat d'énergie nucléaire conclu avec Constellation information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 14:13









(CercleFinance.com) - Constellation Energy a annoncé mardi la signature avec Meta d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 20 ans portant sur la totalité de la production de sa centrale nucléaire de Clinton (Illinois).



Le groupe énergétique américain précise que cet accord doit permettre d'alimenter les opérations de Meta dans la région en lui assurant un accès à quelque 1.121 mégawatts d'énergie sans émission de carbone, tout en assurant la pérennité de la centrale au-delà de 2027.



L'installation, pourtant considérée comme l'une des plus performantes du parc nucléaire américain, devait initialement fermer en 2017 en raison de pertes financières.



Elle avait été finalement sauvée par la loi dite 'Future Energy Jobs' qui lui avait assuré un financement jusqu'à la mi-2027 via un programme de crédits pour émissions nulles.



Le contrat conclu avec Meta va assurer la continuité de ses opérations pour deux décennies supplémentaires, sans soutien public.



Le projet prévoit par ailleurs une augmentation de capacité de 30 mégawatts du site grâce à des améliorations techniques.



Selon Constellation, l'accord va permettre de préserver quelque 1100 emplois locaux et de garantir 13,5 millions de dollars de recettes fiscales annuelles pour les collectivités locales.



Pour Meta, il s'agit d'un pas supplémentaire en vue d'atteindre son objectif d'alimenter 100% de ses activités avec des sources renouvelables ou sans émissions de carbone.





