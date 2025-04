Meta: condamné à une amende par Bruxelles information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 14:17









(CercleFinance.com) - La Commission européenne indique avoir infligé à Apple et à Meta des amendes de 500 et 200 millions d'euros respectivement, estimant que les deux géants technologiques américains ont enfreint la législation sur les marchés numériques (DMA) de l'Union européenne.



Bruxelles a constaté que le modèle publicitaire binaire 'Consent or Pay', mis en place par Meta en novembre 2023, n'était pas conforme au DMA. En novembre 2024, Meta a introduit une autre version du modèle de publicités personnalisées gratuites, offrant une nouvelle option que la commission évalue actuellement.



Sans préjudice de cette évaluation en cours, la décision de ce jour concerne la période entre mars 2024, date à laquelle les obligations DMA sont devenues juridiquement contraignantes, et novembre 2024, date à laquelle le nouveau modèle publicitaire a été introduit.



Apple et Meta sont tenus de se conformer aux décisions de la commission dans un délai de 60 jours, sous peine de pénalité. Bruxelles poursuit son dialogue avec les deux groupes afin d'assurer le respect de ces décisions et du DMA de manière plus générale.





