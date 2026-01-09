Meta conclut des accords d'énergie nucléaire avec trois entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon Meta, les accords prévoient de fournir jusqu'à 6,6 gigawatts d'électricité

Meta conclut des accords d'achat d'électricité de 20 ans avec Vistra

Soutien au développement de petits réacteurs nucléaires

Meta Platforms META.O a déclaré vendredi avoir conclu des accords de 20 ans pour acheter de l'électricité à trois centrales nucléaires de Vistra VST.N dans le centre des États-Unis et développer des projets avec deux entreprises qui espèrent construire de petits réacteurs modulaires.

Les actions d'Oklo OKLO.N ont bondi de près de 20 %, tandis que Vistra VST.N a progressé d'environ 8 % dans les échanges avant bourse.

Meta et d'autres grandes entreprises technologiques souhaitent garantir un approvisionnement en électricité à long terme, alors que l'intelligence artificielle et les centres de données augmentent la demande d'électricité aux États-Unis pour la première fois en vingt ans.

La société a déclaré dans un blog qu'elle achèterait de l'électricité aux centrales de Vistra à Perry et Davis-Besse dans l'Ohio et à la centrale de Beaver Valley en Pennsylvanie.

Meta a déclaré que l'accord aiderait à financer l'expansion des centrales de l'Ohio et à allonger la durée de vie des centrales, qui sont autorisées à fonctionner au moins jusqu'en 2036, l'un des deux réacteurs de Beaver Valley étant autorisé à fonctionner jusqu'en 2047.

Meta contribuera également au développement de petits réacteurs modulaires prévus par Oklo et TerraPower, ce dernier étant soutenu par le milliardaire Bill Gates.

Les partisans des SMR affirment que ces réacteurs permettront un jour de réduire les coûts parce qu'ils peuvent être construits en usine plutôt que sur site. Leurs détracteurs affirment qu'ils auront du mal à réaliser des économies d'échelle comparables à celles des grands réacteurs actuels. Il n'y a pas encore d'exploitation commerciale de SMR aux États-Unis et les centrales devront obtenir des permis.

Joel Kaplan, responsable des affaires internationales de Meta, a déclaré que ces projets, ainsi que l'accord conclu l'année dernière avec Constellation pour maintenir un réacteur de l'Illinois en activité pendant 20 ans, "feront de Meta l'une des plus importantes entreprises acheteuses d'énergie nucléaire de l'histoire des États-Unis".

Ces accords permettront de fournir jusqu'à 6,6 gigawatts d'énergie nucléaire d'ici à 2035, selon Meta. La taille d'une centrale nucléaire typique est d'environ 1 GW. En 2024, Meta a sollicité l'intérêt de développeurs d'énergie nucléaire pour 1 à 4 gigawatts d'énergie nucléaire.

Meta contribuera à financer le développement par TerraPower de deux réacteurs qui produiront jusqu'à 690 mégawatts d'électricité dès 2032. L'accord confère également à Meta des droits sur l'énergie produite par jusqu'à six autres réacteurs de TerraPower d'ici à 2035. Chris Levesque, président-directeur général de TerraPower, a déclaré que l'accord favoriserait le déploiement rapide des réacteurs.

Meta a déclaré que son partenariat avec Oklo contribuera à développer jusqu'à 1,2 GW d'énergie dans l'Ohio dès 2030. Le soutien aidera à "l'approvisionnement et au développement précoces", a déclaré Jacob DeWitte, cofondateur et directeur général d'Oklo.