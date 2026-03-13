Meta chute après un rapport indiquant qu'elle va retarder le déploiement de son modèle d'IA "Avocado"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mars - ** Les actions de Meta Platforms META.O , société mère de Facebook, ont baissé de 2,1 % à 625,07 $

** Le New York Times a rapporté jeudi que le géant de la technologie a reporté la sortie de son modèle d'intelligence artificielle "Avocado" au moins jusqu'en mai

** Le rapport indique que les performances du nouveau modèle ne sont pas à la hauteur des dernières offres des rivaux tels que Google GOOGL.O .

** Le retard intervient alors que META investit massivement pour développer ses ambitions en matière d'IA, y compris une feuille de route pour la construction de ses propres puces

** Le rapport indique également que les dirigeants de la division IA de META ont discuté de la possibilité d'accorder une licence à Gemini de Google pour alimenter ses produits d'IA, bien qu'aucune décision n'ait encore été prise

** En incluant les mouvements de la séance, META est en baisse de 5,3 % depuis le début de l'année, après une hausse de 12,7 % en 2025