Meta cherche à obtenir au moins 25 milliards de dollars par le biais d'une émission d'obligations, selon Bloomberg

Meta Platforms Inc. META.O vise au moins 25 milliards de dollars dans une émission d'obligations, a rapporté Bloomberg jeudi en citant des personnes familières avec le sujet.