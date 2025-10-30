 Aller au contenu principal
Meta cherche à obtenir au moins 25 milliards de dollars en vendant des obligations, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 22:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 6 pour indiquer que Meta a publié ses prévisions mercredi et non jeudi)

Meta Platforms Inc META.O vise au moins 25 milliards de dollars dans une vente d'obligations, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le service d'information sur les revenus fixes IFR a déclaré que la société mère de Facebook et d'Instagram avait déposé une demande de vente d'obligations en six parties, sans en divulguer la taille, et qu'elle commercialisait des obligations avec des échéances allant de cinq à 40 ans.

Citigroup et Morgan Stanley dirigent l'offre, selon IFR.

Les obligations les plus longues sont proposées à environ 1,4 point de pourcentage au-dessus des bons du Trésor américain comparables, selon Bloomberg News.

Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Meta a prévu mercredi des dépenses en capital "nettement plus importantes" l'année prochaine en raison d'investissements dans l'intelligence artificielle et les centres de données. La société a également annoncé une croissance de 26 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, dépassant les estimations du marché, mais cette hausse a été dépassée par une augmentation de 32 % des coûts.

Meta a fait appel au marché obligataire pour la dernière fois en 2022 avec une vente de 10 milliards de dollars.

