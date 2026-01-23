Meta bloque l'accès des adolescents aux personnages d'IA dans le monde entier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a annoncé vendredi qu'elle suspendait l'accès des adolescents à ses personnages d'IA existants dans toutes ses applications à travers le monde, pendant qu'elle met au point une version actualisée de ceux-ci pour les utilisateurs adolescents.

"À partir des prochaines semaines, les adolescents ne pourront plus accéder aux personnages d'IA dans nos applications jusqu'à ce que l'expérience mise à jour soit prête", a déclaré Meta dans un billet de blog mis à jour sur la protection des mineurs.

La nouvelle version des personnages pour les adolescents sera assortie d'un contrôle parental dès qu'elle sera disponible.

En octobre, Meta a présenté en avant-première le contrôle parental qui leur permet de désactiver les discussions privées de leurs enfants avec les personnages d'IA, ajoutant une autre mesure pour rendre ses plateformes de médias sociaux sûres pour les mineurs après les critiques virulentes sur le comportement de ses chatbots de drague.

La société a déclaré vendredi que ces contrôles n'avaient pas encore été mis en place.

Meta a également déclaré que ses expériences d'IA pour les adolescents seront guidées par le système de classification des films PG-13 , afin d'empêcher les mineurs d'accéder à des contenus inappropriés.

Les autorités de régulation américaines ont intensifié la surveillance des entreprises d'IA en raison des effets négatifs potentiels des chatbots. En août, Reuters a rapporté que les règles de Meta en matière d'IA permettaient des conversations provocantes avec des mineurs.