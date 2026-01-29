Meta augmente fortement ses dépenses annuelles en capital pour promouvoir la superintelligence, les actions grimpent en flèche

Meta augmente ses dépenses d'investissement de 73 % pour le développement de l'IA

L'entreprise prévoit des dépenses plus élevées en 2026 en raison de l'embauche de talents dans le domaine de l'IA

La plateforme publicitaire de Meta soutient les investissements dans l'IA et fait face à la concurrence sur le marché des vidéos courtes

par Jaspreet Singh

Le propriétaire d'Instagram, Meta

META.O , a augmenté mercredi ses plans de dépenses en capital pour cette année de 73% dans la poursuite de la "superintelligence", un effort pour offrir une intelligence artificielle profondément personnalisée à sa grande base d'utilisateurs de médias sociaux.

Les actionnaires ont soutenu les dépenses d'investissement ambitieuses du directeur général Mark Zuckerberg, faisant grimper l'action Meta de 10 % dans les échanges prolongés, alors que la société a enregistré une hausse de 24 % de ses recettes publicitaires - son pilier - pour le trimestre clos le 31 décembre. Elle a également prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street.

"Cette année sera une année importante pour la mise en place d'une superintelligence personnelle, l'accélération de notre infrastructure commerciale pour l'avenir et la définition de la manière dont notre entreprise fonctionnera à l'avenir", a déclaré le directeur général Mark Zuckerberg lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Mercredi, l'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses dépenses d'investissement pour 2026 se situent entre 115 et 135 milliards de dollars. Cela est dû en grande partie aux coûts d'infrastructure, y compris les paiements effectués aux fournisseurs de cloud tiers - tels que Google GOOGL.O d'Alphabet - à la dépréciation plus élevée de ses actifs de centres de données d'IA et à l'augmentation des dépenses d'exploitation de l'infrastructure.

Ces chiffres sont à comparer aux attentes d'un budget d'investissement de 109,9 milliards de dollars, selon Visible Alpha, et aux 72,22 milliards de dollars dépensés par Meta l'année dernière.

Meta, qui s'est lancé tardivement dans la course à l'IA, a redoublé d'efforts pour atteindre la superintelligence, une étape théorique au cours de laquelle les machines surpassent les humains. À cette fin, elle s'est engagée à dépenser des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs centres de données d'IA massifs pour la superintelligence et prévoit des dépenses financières plus importantes pour répondre aux besoins croissants en matière de calcul.

L'entreprise a financé les factures élevées liées à l'IA grâce à son activité publicitaire, dont les recettes ont grimpé à 58,14 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 46,78 milliards de dollars un an plus tôt. Les dépenses d'investissement ont augmenté de 49 %, dépassant la croissance de 24 % du chiffre d'affaires total du quatrième trimestre, ce qui a entraîné une baisse de 7 points de pourcentage de la marge d'exploitation.

L'année dernière, Meta a lancé des publicités sur WhatsApp et Threads, créant une rivalité directe avec des plateformes telles que X d'Elon Musk, tandis que Reels d'Instagram continue de bousculer TikTok et YouTube Shorts sur le marché lucratif des vidéos courtes.

"Meta est un exemple où la valorisation n'est pas si exigeante", a déclaré John Belton, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, qui possède des actions Meta. "Les rendements sont énormes aujourd'hui, mais ils ne proviennent pas de l'aspect génératif de l'IA de l'entreprise. Ils proviennent de l'activité principale, qui est aidée par l'infrastructure de l'IA."

LA CHUTE DES ACTIONS DE MICROSOFT MONTRE QUE LA CROISSANCE DU CŒUR DE MÉTIER EST IMPORTANTE

Pour alimenter ses paris en matière d'IA, qui nécessitent une énorme puissance de calcul, Meta a signé des contrats avec Alphabet GOOGL.O , CoreWeave CRWV.O , Nebius NBIS.O l'année dernière, alors qu'elle signalait un besoin pressant d'expansion de la capacité en raison de contraintes internes.

La société sera confrontée à des contraintes de capacité pendant une bonne partie de l'année 2026, a déclaré son directeur financier, Susan Li, lors de la conférence téléphonique.

La plate-forme publicitaire de Meta est restée son moteur de croissance, permettant aux annonceurs d'automatiser et de personnaliser leurs campagnes et d'aider l'entreprise à soutenir ses investissements pour atteindre la superintelligence - un jalon théorique où les machines pourraient surpasser les performances humaines.

Jesse Cohen, analyste principal chez Investing.com, a déclaré que les investisseurs à long terme dans l'entreprise considéreraient probablement 2026 comme une année de transition nécessaire où l'activité publicitaire de Meta continuerait à générer un flux de trésorerie suffisant pour financer sa transformation en matière d'IA.

Microsoft MSFT.O , l'autre géant de la technologie qui a publié ses résultats mercredi, a également fait état d'une augmentation de 66 % de ses dépenses d'investissement au cours du trimestre de décembre. Mais les actions du fabricant de Windows ont chuté de 6,5 % après les heures d'ouverture, car il a seulement dépassé les estimations de revenus trimestriels dans son activité cruciale d'informatique en nuage.

Meta, dont les actions ont augmenté de 12,7 % l'année dernière, se négocie à 22,2 fois les estimations de ses bénéfices pour les 12 prochains mois, contre 29,5 pour Alphabet

GOOGL.O , 30 pour Amazon.com AMZN.O , et 27,1 fois pour Microsoft, selon les données de LSEG.

Meta prévoit que les dépenses totales pour 2026 se situeront entre 162 et 169 milliards de dollars, contre 117,69 milliards de dollars il y a un an, en raison de l'augmentation de la rémunération des employés, l'entreprise dépensant des millions pour embaucher les meilleurs talents en matière d'IA. Zuckerberg a payé le prix fort pour les grands noms de l'IA, réorganisant ses efforts en matière d'IA sous une unité " Superintelligence Labs " l'année dernière, et déclenchant une guerre des talents dans la Silicon Valley.

Pour le premier trimestre, elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 53,5 et 56,5 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 51,41 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. L'entreprise a dépassé les estimations de bénéfices et de revenus pour son trimestre clos le 31 décembre.