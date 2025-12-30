Meta acquiert Manus et confirme sa stratégie offensive dans les agents IA
Meta a annoncé l'acquisition de Manus, une jeune pousse spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) basée à Singapour. Si les termes de la transaction n'ont pas été dévoilée, la valorisation de Manus est estimée entre 2 et 3 milliards de dollars (soit entre 1,70 et 2,55 milliards d'euros).
Manus s'est distinguée en développant un agent d'IA général capable de prendre des décisions et d'exécuter des tâches de manière autonome, surpassant potentiellement les performances des outils de recherche actuels.
Cette opération permet à Meta de mettre la main sur une technologie souvent comparée à celle de DeepSeek, visant à transformer ses services destinés aux consommateurs et aux entreprises.
Soutenue initialement par Beijing Butterfly Effect Technology et le fonds de capital-risque Benchmark, Manus s'était installée à Singapour pour naviguer dans un contexte de tensions géopolitiques. En intégrant ces capacités, Meta entend accélérer le déploiement de fonctions autonomes au sein de ses plateformes, tout en s'assurant une avance technologique majeure face à la concurrence.
Manus rapporte avoir dépassé les 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR), huit mois après son lancement ce qui en fait, assure-t-elle, "la startup la plus rapide au monde à passer de 0 à 100 millions de dollars".
Pour rappel, le titre Meta a gagné plus de 12% à New York depuis le début de l'année.
