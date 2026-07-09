Meta accélère le développement de ses puces d'IA pour renforcer ses infrastructures

Meta prévoit de lancer en septembre la production de sa nouvelle puce d'intelligence artificielle, baptisée "Iris", afin de soutenir l'expansion rapide de ses capacités de calcul. Développée dans le cadre du programme MTIA (Meta Training and Inference Accelerators), cette puce est destinée aux centres de données qui alimentent les services d'IA du groupe, notamment sur Facebook et Instagram. Selon une note interne consultée par Reuters, la phase de validation s'est achevée en seulement six semaines sans révéler de problème majeur, marquant une avancée importante pour un projet lancé il y a plus de cinq ans.

Conçue en partenariat avec Broadcom et fabriquée par TSMC, Iris vise à réduire la dépendance de Meta envers les fournisseurs de processeurs graphiques comme Nvidia et AMD, tout en maîtrisant les coûts liés aux infrastructures d'intelligence artificielle. La nouvelle puce viendra toutefois compléter, et non remplacer, les importants volumes de GPU achetés par le groupe. Meta reconnaît par ailleurs que l'intégration des dernières générations de GPU à grande échelle s'est révélée complexe et a ralenti certains de ses déploiements.

Le groupe entend accélérer le rythme de développement de ses semi-conducteurs en lançant une nouvelle puce environ tous les six mois jusqu'en 2027, contre un cycle annuel habituellement observé dans l'industrie. Meta prévoit également de porter sa capacité de calcul de 7 gigawatts cette année à 14 gigawatts en 2027. Pour accompagner cette montée en puissance, l'entreprise a sécurisé des contrats d'approvisionnement de long terme avec plusieurs fournisseurs, notamment Samsung Electronics pour les puces mémoire, Sandisk pour le stockage flash et Sumitomo Electric pour les équipements en fibre optique.

Cette stratégie s'inscrit dans un contexte de forte hausse des investissements mondiaux dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Meta prévoit de consacrer jusqu'à 145 milliards de dollars à ce domaine cette année, alors que les grandes entreprises technologiques devraient investir plus de 700 milliards de dollars au total. La demande soutenue pour les puces mémoire et les composants spécialisés alimente une hausse durable des prix, un phénomène que certains analystes qualifient désormais de "chipflation" et qui pourrait avoir des répercussions plus larges sur l'économie.