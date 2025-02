Mesures protectionnistes : l'inquiétude monte (LBP AM)

(AOF) - "À l'annonce de la hausse des tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier par D. Trump, l'Union Européenne (UE), à travers la présidente de la Commission, a déclaré qu'elle se devait de riposter. Une série de produits américains devrait être visée d'ici la mise en œuvre de la taxe américaine de 25 % le 12 mars prochain. D. Trump, lors de son premier mandat, avait déjà pris des mesures similaires et l'UE avait réagi", explique Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche pour La Banque Postale AM.

Néanmoins, in fine, un accord fut trouvé en 2021, mettant en place un mécanisme de quota et allégeant les tarifs douaniers. Cette fois-ci, D. Trump semble moins enclin au dialogue. Si tel est le cas, le sentiment d'un risque de guerre commerciale ne fera que grandir et sera négatif pour l'économie mondiale.

"À ce stade, nous maintenons un scénario économique "raisonnable" sur les éventuelles mesures protectionnistes. Le marché semble faire de même, mais l'inquiétude monte", signale Sebastian Paris Horvitz.