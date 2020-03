Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mesures de relance aux Etats-Unis supérieures à 2.000 milliards de dollars Reuters • 21/03/2020 à 16:32









WASHINGTON, 21 mars (Reuters) - Les mesures de relance actuellement en discussion au Sénat américain s'élèveraient à plus de 2.000 milliards de dollars (soit 1.870 milliards d'euros), a déclaré samedi le conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow. "Cette enveloppe représente près de 10% de notre PIB", a dit Larry Kudlow à des journalistes. Interrogé sur la possibilité que l'effort financier dépasse 2.000 milliards de dollars, il a répondu: "C'est exact". Il a également précisé que les législateurs considéraient suspendre les prélèvements d'impôts pour les petites entreprises. (David Morgan, version française Caroline Pailliez)

