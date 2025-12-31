 Aller au contenu principal
Merz appelle l'Europe à s'affirmer pour protéger la paix et la prospérité
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 00:49

L'Europe doit faire valoir ses intérêts avec davantage de fermeté pour garantir la paix et la prospérité en 2026 face aux défis que représentant l'agression menée par la Russie, le protectionnisme mondial et les changements dans les relations avec les Etats-Unis, a déclaré mercredi Friedrich Merz.

Dans ses voeux pour le Nouvel an, le chancelier allemand a souligné que la guerre "terrible" qui fait rage aux portes de l'Europe représentait une menace directe pour la liberté et la sécurité du continent.

"Nous voyons de plus en plus clairement que l'agression menée par la Russie fait partie d'un plan visant l'ensemble de l'Europe", a-t-il dit, ajoutant que l'Allemagne subissait quotidiennement des actes de sabotage, d'espionnage et des cyberattaques.

Arrivé au pouvoir à Berlin en mai dernier, Friedrich Merz a contribué à chapeauter les efforts de l'Union européenne pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion de la Russie, lancée en février 2022.

Le gouvernement allemand a également accru depuis 2023 ses dépenses de défense afin d'être prêt à assumer davantage de responsabilités.

Friedrich Merz a noté par ailleurs que le protectionnisme dans l'économie mondiale représentait un défi supplémentaire pour l'Europe, dont la dépendance à l'égard de matières premières importées est selon lui de plus en plus utilisée comme un levier politique contre le continent.

Alors qu'elle peine à redynamiser une économie tournée vers l'export, l'Allemagne tente de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine et de naviguer les tensions commerciales mondiales provoquées notamment par la politique de droits de douane du président américain Donald Trump.

La relation avec les Etats-Unis, traditionnellement garants de la sécurité de l'Allemagne et de l'Europe dans son ensemble, s'est compliquée depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier dernier.

"Pour nous Européens, cela signifie que nous devons défendre et faire valoir nos intérêts par nous-mêmes avec davantage de fermeté", a dit le chancelier allemand.

Il a ajouté que l'Europe devait être guidée par la confiance et non par la peur. L'année 2026 peut être "marquante pour notre pays et pour l'Europe. Cela peut être une année durant laquelle l'Allemagne et l'Europe, avec une force nouvelle, renouent avec des décennies de paix, de liberté et de prospérité".

(Madeline Chambers; version française Jean Terzian)

