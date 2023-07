Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : triple-top quasi parfait sous 41,8E ? information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 16:08









(CercleFinance.com) - Le spécialiste du graphite (isolants thermiques et électriques) chute de -3%, pénalisé par le ralentissement chinois (Mersen est très international, la France ne représente que 7% de son C.A).

Le titre dessine un triple-top quasi parfait sous 41,8E (les 19 juin, 3 et 13 juillet) et ne risque pas de correction majeure tant que le support des 39E du 6 juillet sera préservé (le titre pourrait dans la négative s'en aller combler le 'gap' des 38,2E du 7 juin.





