information fournie par Reuters • 13/11/2025 à 17:54

Mersen sélectionné par CATL comme fournisseur de protection électrique de leurs systèmes de batteries

Mersen SA CBLP.PA :

(Rédaction de Gdansk)