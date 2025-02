Mersen: nomme sa nouvelle directrice innovation groupe information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 18:25









(CercleFinance.com) - Mersen annonce l'arrivée de Caroline Lévy au poste de directrice innovation groupe.



Elle succède ainsi à Christophe Bommier, qui l'accompagnera dans cette transition avant de prendre sa retraite fin septembre.



Titulaire d'un doctorat en chimie des matériaux, Caroline Lévy possède plus de 15 ans d'expérience en innovation acquise chez Saint-Gobain, ainsi que quatre années en tant qu'entrepreneure et fondatrice de start-up.



Dans ses nouvelles fonctions, Caroline Lévy aura pour mission de piloter et structurer la stratégie d'innovation du Groupe, d'anticiper les évolutions du marché et de renforcer le leadership technologique de la société.



Mersen indique que son arrivée illustre la volonté du groupe d'accélérer son développement en matière d'innovation et de R&D.





